جوارديولا يثير الغموض حول مشاركة هالاند أمام برينتفورد

قال مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، إن الأمر متروك لمهاجمه إيرلينج هالاند، بشأن مشاركته في مباراة الفريق المقبلة، المقررة مساء غد السبت أمام برينتفورد.

وأخبر جوارديولا هالاند أنه سيُسمح له بإجازة إنسانية، بعد وفاة صديق العائلة، إيفار إيجا.

ويسعى هالاند إلى تسجيل ثلاثية، للمباراة الثالثة على التوالي، بعد مباراتي إبسويتش تاون ووست هام يونايتد، لكنه قد يغيب عن لقاء الغد.

وقال جوارديولا، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة: "إنه وقت عصيب بالنسبة له ولأسرته.. أفكارنا معه ومع عائلته، وسنرى غدًا ما إذا كان قادرًا جسديًا وعقليًا على اللعب".

وتدرب هالاند مع زملائه في مانشستر سيتي، أمس الخميس.

لكن المدرب الإسباني أوضح أن "الأسرة تأتي قبل كرة القدم"، وبالتالي سيسمح لمهاجمه بالتغيب عن مباراة برينتفورد، إذا رغب في التواجد بمكان آخر.