جوتيريش يجدد دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء وستة من موظفي "الأونروا"، مجددا دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن ذلك يرفع عدد موظفي "الأونروا" الذين قضوا خلال الحرب على غزة إلى 220، مشددا على ضرورة إجراء "تحقيق مستقل وشفاف" في الحادثة لـ"ضمان المساءلة"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقال البيان إن "استمرار غياب الحماية الفعالة للمدنيين في غزة أمر غير مقبول"، وشدد على "ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها، وأن تتم تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين"، مؤكدا ضرورة توقف "هذا العنف المروع".

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 مواطنا أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 41,118 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.