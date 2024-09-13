أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من رأى الغيبيات في ليلة الإسراء والمعراج مثل سدرة المنتهى والذهاب إلى بيت المقدس، والعروج إلى السماء، ورؤية الأنبياء، والمرسلين، والملائكة، والسموات، والجنة، والنار، ونماذج من النعيم والعذاب.

وأضاف هاشم خلال برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد: يشهد التاريخ والنصوص أن المسجد الأقصى هو الذي يوجد في فلسطين وليس في مكان آخر كما ادعى البعض.

وبشأن التصوف، تابع هاشم: المتصوفون هم الذين يحبون الله ورسوله ويتمسكون بالكتاب والسنة، ولا شك أن الإيمان بالكرامات مذكور في القرآن، بدليل كرامة السيدة مريم في كتاب الله، ونصدق كرامات أولياء الله الصالحين مثل السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي، والتوسل يكون لله تعالى وبالرسول وبآل بيت الرسول.