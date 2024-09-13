أبو الغيط يطلق كتابه شهادتي باللغة الإسبانية في مدريد

بمناسبة إصدار الترجمة الإسبانية لكتاب "شهادتي" لأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، نظم "البيت العربي" التابع لوزارة الخارجية الإسبانية برئاسة السفيرة اريني لوزانو، حفل إطلاق وتوقيع للكتاب باللغة الإسبانية في العاصمة مدريد، وذلك بحضور لفيف من السفراء المعتمدين لدى أسبانيا، وبمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين والأكاديميين البارزين من ذوي الاهتمام بالشئون العربية.

وتناول أبو الغيط ظروف كتابة مذكراته كوزير لخارجية مصر خلال الفترة 2004 – 2011، كما استعرض فلسفة السياسة الخارجية المصرية ومنطلقاتها الرئيسية خلال تلك الفترة، مشيرا إلى الضغوط الكثيرة التي كانت تتعرض لها مصر في هذه المرحلة الخطيرة، ومستعرضا لعلاقة مصر بالدول العربية والقوى الكبرى.

وركز حديث أبو الغيط على القضية الفلسطينية التي كانت الرفيق الأهم لرحلته الدبلوماسية، مشيرا إلى كتاب آخر فصّل فيه ذكرياته الشخصية عبر جولات الحرب والسلام بين مصر وإسرائيل.

وشدد أبو الغيط على أن حرمان الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في الاستقلال وإقامة دولة ذات سيادة كان -ولا زال- سببا جوهريا لانعدام الاستقرار في المنطقة، معربا عن التقدير لكل الدول التي أقدمت على الاعتراف بفلسطين، وعلى رأسها إسبانيا التي تستضيف اليوم اجتماعا عربيا أوروبيا تحت عنوان "تنفيذ حل الدولتين".

وقال أبو الغيط، إن اتساع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة هامة على طريق تجسيدها، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى اتخاذ هذا القرار الصحيح سياسيا والصائب أخلاقيا، والذي يعكس الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ.