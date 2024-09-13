وجّه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، رسالة إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، شكره فيها على انخراط الحزب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأعلن المكتب الإعلامي لحزب الله عن الرسالة، صباح اليوم الجمعة، وهي تأتي بعد نحو شهر من تولّي السنوار رئاسة الحركة خلفا لرئيسها السابق إسماعيل هنية، الذي اغتيل بطهران في 31 يوليو الماضي.

وأكد السنوار أن الحركة ستبقى كما كانت دوما ثابتة على درب الوفاء لدماء الشهداء، وأن المبادئ السامية التي ‏كان يدعو لها هنية "ستظل ثابتة وحاضرة وتمضي عليها حركتنا ومجاهدونا".

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه قصف بصواريخ الكاتيوشا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي التابعة لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان تجاه مدينة صفد ومحيطها في شمال إسرائيل.

وذكر جيش الاحتلال أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت غالبية الصواريخ، فيما سقطت أخرى بمناطق مفتوحة، ولفت إلى أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في منطقة بيريا قرب صفد.