استطلاع لمعاريف: 56% من الإسرئيليين يؤيدون حكومة وحدة

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أظهر استطلاع للرأي، اليوم الجمعة، أن حزب الليكود الحاكم سيحصد 24 مقعدا لو جرت الانتخابات العامة في إسرائيل اليوم.

هذا ويتصدر حزب الليكود الحاكم قائمة الأحزاب الإسرائيلية ويحقق أفضل نتيجة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يواصل حزب معسكر الدولة بزعامة بيني جانتس تراجعه وقد يحصل على 21 مقعدا لو جرت الانتخابات اليوم.

ويعتبر %41 من الإسرائيليين نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، فيما يفضل 40% جانتس، كما يعتبر %47 من الإسرائيليين نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة ويفضل 34% زعيم المعارضة يائير لبيد.

وبحسب الاستطلاع، يؤيد %56 من الإسرئيليين حكومة وحدة لاستعادة الأسرى مقابل اتفاق على تقديم موعد الانتخابات.