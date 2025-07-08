الأمم المتحدة تطالب طالبان بإنهاء القمع الممنهج ضد النساء

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو حركة طالبان الأفغانية إلى إنهاء سياساتها القمعية، ولا سيما القمع الممنهج للنساء في البلاد.

وجاء قرار الجمعية العامة أمس الاثنين، بأغلبية ساحقة بلغت 116 صوتا، بينما صوتت دولتان فقط ضده -وهما الولايات المتحدة وإسرائيل- وامتنعت 12 دولة، من بينها روسيا والصين، عن التصويت.

وعلى الرغم من أن القرارات التي تقرها الجمعية العامة، التي تضم 193 عضوا، غير ملزمة، فإن لها ثقلا رمزيا، كما تعكس الشعور العالمي.

وأعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوثيقة عن "قلقها البالغ تجاه القمع الخطير والمتفاقم وواسع النطاق والممنهج لجميع النساء والفتيات في أفغانستان"، ودعت طالبان إلى "التراجع السريع عن هذه السياسات".