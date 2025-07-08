الفيضانات الموسمية تجرف 18 شخصا والجسر الذي يربط نيبال بالصين

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قالت سلطات نيبال إن نهرا جبليا فاض بسبب الأمطار الموسمية مما أدى لجرف جسر رئيسي يربط نيبال بالصين، كما جرفت الفيضانات 18 شخصا أيضا اليوم الثلاثاء.

وتجرى جهود الإنقاذ، في الوقت الذي يقوم فيه المسئولون بتقييم الأضرار والبحث عن المفقودين. وتمكنت مروحية عسكرية من إنقاذ أشخاص علقوا بسبب الفيضانات.

وأوضحت الشرطة أن 95 من رجال الانقاذ يتواجدون بالفعل في المنطقة، ومن المقرر أن ينضم إليهم المزيد.

ودمر الفيضان على نهر بوتيكوشي جسر الصداقة في راسواجادي، الذي يقع على شمال العاصمة كاتمندو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

كما جرفت الفيضانات عدة منازل وشاحنات كانت متوقفة على الحدود من أجل عمليات التفتيش.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والحد من مخاطرها، أن المفقودين الـ18 هم 12 مواطنا نيباليا و6 صينيين.