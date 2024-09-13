وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين في وحدات الرعاية بالشيخ زويد إلى التحقيق

تفقد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، برفقة الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، عددًا من وحدات الرعاية الأولية بمركز ومدينة الشيخ زويد صباح اليوم، شملت زيارة مراكز الرعاية في الخروبة، وقبر عمير، الشلاق، ومركز حضري الظهير، وأبو رفاعي.

شملت الزيارة تفقد غرف الاستقبال، الصيدليات، وغرف الكشف، حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات.

وخلال الجولة، أمر الدكتور بدر بإحالة المتغيبين في وحدات الرعاية بالشلاق، الظهير، وأبو رفاعي إلى التحقيق.

أكد الدكتور أسامة سالم أن هذه الزيارات المفاجئة تهدف إلى تحسين الأداء وضمان توافر الخدمات الصحية، مشددًا على أهمية التواجد المستمر للطاقم الطبي خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية.