تحرير أكثر من 120 مخالفة تموينية ضد التجار المخالفين بمراكز الوادي الجديد

أعلن أيمن شريعي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، عن تنفيذ عدد من الحملات الرقابية المكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 120 مخالفة تموينية.

في مركز باريس، تم ضبط نحو 2 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة قبل بيعها في السوق السوداء. أما في مركز الخارجة، فقد أسفرت الحملات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، عن تحرير 93 محضرًا، شملت مخالفات مثل عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع بأسعار مرتفعة عن السعر الجبري، وسلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية.

وفي مركز الداخلة، شملت الحملات المحلات التجارية والمخابز وأسفرت عن ضبط سلع منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى زيوت سيارات ومياه راديترات وشحوم منتهية الصلاحية.

كما شملت الحملات في مركز بلاط المخابز البلدية والأسواق والبائعين الجائلين، وأسفرت عن تحرير 26 محضرًا وضبط كمية من حلاوة المولد النبوي مجهولة المصدر.

وأكد شريعي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لمراقبة ومتابعة الأسعار والالتزام بالشروط التموينية الخاصة بالسلع، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس، وفرض العقوبات على المخالفين.