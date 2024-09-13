محمد صبري: انضمامي لمودرن سبورت شرف كبير

أبدى محمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي السابق سعادته عقب إنضمامه لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وقال صبري خلال تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي:"انتقالي لفريق مودرن سبورت خطوة كبيرة وشرف كبير وأطمح أن نحقق بطولة للنادي الموسم المقبل، النادي يمتلك إمكانيات كبيرة سوف تساعدنا على تحقيق ذلك".

وأضاف:" تعاملت هنا مع إدارة في منتهى الإحترافية، كل الشكر والتقدير للدكتور وليد دعبس، شخصية رائعة وتشرفت بالتعامل معه، وأيضًا الكابتن هيثم عرابي، وأتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة".

محمد صبري لاعب فريق بروكسي السابق صاحب ال٢٤ عاما من ناشئين فريق فاركو ويجيد اللعب في مركز خط الوسط الدفاعي.