وزير الخارجية التركي يزور قطر للمشاركة في اجتماع تحضيري لقمة إسلامية عربية

يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى العاصمة القطرية الدوحة، غدا الأحد، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية المقررة الاثنين المقبل.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية، للأناضول، السبت، بأن الاجتماع من المقرر أن يناقش مشروع القرار الذي سيُقدم إلى القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

ومن المنتظر أن يجدد الوزير فيدان في كلمته خلال الاجتماع، تضامن تركيا مع قطر ضد الهجوم الإسرائيلي الغادر، وتأكيد أن إسرائيل لم تستهدف جهود السلام فحسب، بل أيضا سيادة قطر وسلامة أراضيها.

كما سيشير وزير الخارجية التركي إلى أن الهجوم الإسرائيلي أثبت مجددا أن حكومة بنيامين نتنياهو غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

فيدان سيعيد التأكيد أن تركيا حذرت منذ اليوم الأول من أن عدوان إسرائيل لن يقتصر على فلسطين، وأن سياساتها التوسعية تُشكّل تهديدًا للمنطقة بأسرها.

كما سيؤكد أن إسرائيل تسعى إلى القضاء على حل الدولتين واستغلال الوضع الراهن في المناطق المجاورة لأغراض سياسية.

وسيدعو وزير الخارجية التركي إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لاتخاذ رد فعل حازم ضد إسرائيل.

كما سيدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل بالتزامن مع زخم إعلان العديد من الدول عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.

الوزير فيدان سيُشدد على ضرورة وقف إطلاق نار دائم لضمان إنهاء الإبادة الجماعية في غزة بأقرب وقت ممكن.

والاثنين المقبل، تستضيف قطر قمة مشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، عقب الهجوم الذي شنته إسرائيل على الدوحة في 9 سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر أن القمة ستكون ثالثة القمم الاستثنائية المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، قبل أن تتوسع لتشمل دول مثل لبنان وسوريا واليمن وإيران.

والثلاثاء، شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا استهدف قادة لحركة حماس بالدوحة، الأمر الذي أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.

فيما أعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.