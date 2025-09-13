إسماعيل يوسف يعلق على اعتذار الخطيب عن الترشح

علّق إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، على قرار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، معتبرًا أن الخطوة جاءت متأخرة رغم أهميتها.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر قناة MBC مصر 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق:«القرار اتأخر كثيرًا.. الخطيب قامة كبيرة جدًا في النادي الأهلي وفي الكرة المصرية والعربية كلاعب وإداري».

وأضاف: «الخطيب قدّم للنادي الأهلي خمسين سنة من جهده وصحته، وضحّى كثيرًا من أجل استمراره في القمة، حتى أنني شخصيًا شعرت بالشفقة عليه في بعض الفترات، خصوصًا مع ضغط البطولات والمنافسة الدائمة».

وتابع نجم الزمالك السابق: «القرار قد يضر الأهلي، لأنه خلال ثماني سنوات من رئاسته صنع حالة استقرار كبيرة، وحقق نجاحات وإنجازات عديدة.. البعض يقول إن حسام غالي السبب، لكن الأمر أكبر من ذلك، وصحيًا الخطيب متعب منذ فترة، وهو في النهاية إنسان له بيت وأسرة وجمهور يحتاجونه».

وختم يوسف حديثه مؤكدًا: «من وجهة نظري القرار نهائي، والأهلي يمتلك العديد من الكوادر الإدارية القادرة على الاستمرار في تحقيق النجاحات، والخطيب يظل أحد رموز النادي وأسرته الكبيرة».