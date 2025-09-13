وزير الخارجية: نشجع ترامب ليكون رجل سلام بالفعل بحل الدولتين ورفع الظلم التاريخي عن الفلسطينيين

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن العلاقات المصرية الأمريكية «استراتيجية»، مشيرا إلى أن «المساعدات العسكرية تمثل أحد الأعمدة الأساسية لهذه العلاقة»، بوصفها «رمزا وتجسيدا» للعلاقة الاستراتيجية؛ وليست مجرد أرقام.

وأضاف خلال لقاء بصالون ماسبيرو الثقافي، المذاع عبر «Extra News» أن «النسخ الأخيرة الصادرة عن مجلس النواب خلت لأول مرة منذ سنوات طويلة من المشروطية»، في إشارة إلى الكونجرس الأمريكي، مؤكدا أن ذلك يعد مؤشرًا على «قوة العلاقة» مع الولايات المتحدة، وبخاصة الإدارة الحالية الجديدة.

ونوه إلى أن هذه الإدارة «كان لها الفضل والسبق»، حتى قبل توليها المسئولية، في الضغط الذي أفضى إلى اتفاق 19 يناير في قطاع غزة، مؤكدا أن «تكرار ذلك غير مستبعد» في ضوء التطورات والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف العلاقات بأنها «قوية وثابتة واستراتيجية» بطبيعتها، مؤكدا استمرار مصر في تشجيع الجانب الأمريكي.

وقال إن الرئيس ترامب «يقدم نفسه كرجل سلام، وهذا ما نعول عليه، وأمر هام جدًا نشجعه حتى يكون بالفعل رجل السلام، الذي يحقق ما لم يحققه السابقون، فيما يتعلق بحل الدولتين ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 عامًا»، مشددا «أننا على ثقة من قدرته على تحقيق ذلك».

وأشار إلى استمرار التنسيق المصري الأمريكي، إلى جانب الأشقاء في قطر؛ من أجل الدفع بملف وقف إطلاق النار باعتباره «النقطة المركزية» الآن، مشددا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي لفتح أفق سياسي، والشروع في التعافي المبكر، والانتقال إلى إعادة الإعمار