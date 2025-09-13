بيت الشعر العربي يحتفي بالمواهب الشابة في أمسية أصوات شعرية على منصات التتويج

ينظم بيت الشعر العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية أمسية شعرية بعنوان: "أصوات شعرية على منصات التتويج"، في الثامنة من مساء غدا الأحد بمقر البيت بمركز إبداع الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، وذلك في إطار رسالته لدعم الإبداع وإتاحة المنصات الثقافية أمام الأجيال الجديدة.

وتأتي الأمسية، بمشاركة نخبة من الأصوات الشعرية الشابة من مختلف محافظات مصر، هم: إبراهيم أبوسمرة (السويس)، وأحمد الشمسي (سوهاج)، وحازم مصطفى (الفيوم)، وحمزة العزوني (الغربية)، ورضا عبد النبي (البحيرة)، وشيرين مجدي (الجيزة)، وصفاء أبو صبيحة (الدقهلية)، وعبدالرحمن سمير (القليوبية)، ومحمد السيد العراقي (القاهرة)، ومحمد صادق (الدقهلية)، ومحمود أحمد عبد الله (الفيوم).

ويشارك في إدارة الأمسية الشاعر محمد طايل (الغربية)، أحد أبرز الأصوات الشعرية الشابة.

جدير بالذكر أن جميع المشاركين في الأمسية قد حازوا جوائز شعرية من مؤسسات وزارة الثقافة المختلفة خلال الأعوام الماضية.

وفي هذا السياق، أكد الشاعر سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي، أن بيت الشعر العربي تحت مظلة صندوق التنمية الثقافية، يفتح أبوابه دومًا أمام المواهب الجديدة التي تحمل مشاعل الإبداع، فهذه الأصوات هي الامتداد الطبيعي لمسيرة الشعر العربي.

وقال: "علينا أن نوفر لها الدعم والفرص كي تترسخ مكانتها وتجد صداها في وجدان القارئ والمستمع، إننا نراهن على هذه الطاقات باعتبارها الجسر الذي يصل بين التراث العريق وحركة التجديد المعاصرة".

ويعد تنظيم مثل هذه الأمسيات جزءًا من استراتيجية صندوق التنمية الثقافية الهادفة إلى إثراء الحياة الثقافية المصرية، وتعزيز حضور الفنون والآداب في المجتمع، عبر رعاية المبادرات الإبداعية واحتضان الطاقات الواعدة من مختلف المحافظات.