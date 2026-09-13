المعارك تدفع أكثر من 2000 يمني إلى جيبوتي

أفادت الأمم المتحدة، يوم الأحد، بأن أكثر من 2000 نازح وصلوا إلى جيبوتي هذا الأسبوع من اليمن، هربا من اشتداد المعارك بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية.

وكتبت المنظمة الدولية للهجرة على منصة «إكس»: «وصل أكثر من ألفي شخص فروا من الأعمال القتالية في اليمن إلى شواطئ جيبوتي».

وكان وزير الاقتصاد والمالية في جيبوتي إلياس موسى دواليه، قد قدر عدد الواصلين بنحو 1400 شخص السبت، وذلك حسبما نقلته قناة «سكاي نيوز عربية».

وفر عشرات الآلاف في أعقاب هجوم للحوثيين استمر أسبوعا، وانتهى بسيطرة الجماعة على ما تبقى من الساحل اليمني على البحر الأحمر وجزر استراتيجية عدة.

وسيطر الحوثيون الخميس، على مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر، والواقعة على ممر ملاحي رئيسي للسفن المتجهة بين أوروبا وآسيا.

وتقع جيبوتي التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، قبالة اليمن على الضفة الأخرى من مضيق باب المندب.

وبحسب الأمم المتحدة، نزح ما لا يقل عن 76 ألف شخص في اليمن بسبب القتال منذ يوليو، فيما تضاعف هذا العدد أربع مرات خلال الأسبوع الماضي نتيجة هجوم الحوثيين.