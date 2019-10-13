قيس سعيد إلى الشعب التونسي: أطمئن الجميع أنني سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص

توجه المرشح الرئاسي التونسي، قيس بن سعيد بالشكر إلى من صوت له في الانتخابات الرئاسية، مشيدًا بثورة الشعب التونسي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد: "أنتم أبهرتم العالم بتنظيكم التلقائي، وأبهرتم العالم بعطائكم بدمائكم، أشكركم من أعماق الأعماق، وأطمئن الجميع على أنني سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص".

وتابع: "أحملها بأعبائها وأوزارها، لأننا اليوم نحاول أن نبني بقدراتنا تونس جديدة، تونس التي صاح الشعب في 2010، الشعب يريد، واليوم إنكم تحققون ما تريدون، هذه الجملة العابرة للتاريخ للقارات رددتها شعوب أخرى".

يذكر أن التليفزيون التونسي، قد أعلن اليوم أن المرشح الرئاسي قيس سعيد قد حاز نحو 75% من الأصوات، بحسب استطلاعات الرأي.