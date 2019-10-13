«شل مصر» الراعى البلاتينى للمؤتمر والمعرض الدولى العاشر لدول حوض البحر المتوسط «موك 2019»

تشارك شركة شل مصر فى المؤتمر والمعرض الدولى العاشر لدول حوض البحر المتوسط «موك 2019» الذى سيقام فى الفترة من ١٥ــ١٧ أكتوبر تحت رعاية المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمكتبة الإسكندرية كراع بلاتينى. تأتى مشاركة شل مصر فى مؤتمر ومعرض الموك للعام العاشر على التوالى تأكيدا على حرص الشركة على التعاون المستمر مع الحكومة المصرية وتضافر الجهود بشكل يسمح بتحقيق تنمية مستدامة للقطاع وهو ما سيسهم بدوره فى نمو الاستثمارات الحالية وجذب المزيد من الاستثمارات.



يحضر المعرض والمؤتمر السيد جيرالد شوتمان ــ نائب الرئيس التنفيذى للشركات المشتركة لشركة شل العالمية والذى سيقوم بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.



تأتى مشاركة شل بالمؤتمر تأكيدا على إيمان الشركة بأهمية السوق المصرية وسعيها المستمر لتعزيز استثماراتها فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج فى المياه العميقة خصوصا بمنطقة البحر المتوسط وذلك فى إطار الجهود الدءوبة المبذولة بواسطة القطاعين العام والخاص لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.



تتضمن مشاركة «شل مصر» فى المؤتمر والمعرض الدولى العاشر لدول حوض البحر المتوسط «موك 2019» حضورا متميزا لخبراء شل العالميين والمحليين فى عدة جلسات نقاشية يديرها عدد من صناع السياسات وأعضاء المؤسسات الدولية وخبراء القطاع الذين سيشاركون رؤيتهم حول قطاع البترول فى مصر ومنطقة البحر المتوسط. تترأس شل مصر ثلاث جلسات نقاشية مهمة بالمؤتمر حول استدامة الأعمال وتقنيات التنقيب والاستكشاف المتطورة.