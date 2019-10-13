إعصار هاجيبيس يقتل 14 ويتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية باليابان

ألحق إعصار هاجيبيس الدمار في مناطق واسعة من اليابان، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وفقدان 12 آخرين في الوقت الذي غمرت فيه مياه الأمطار الأنهار وتسببت في انهيارات أرضية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وأصيب أكثر من 120 شخصا مع وصول هاجيبيس، أحد أقوى العاصير التي ضربت طوكيو منذ عقود،إلى شبه جزيرة إيزو، وضرب العاصمة مساء السبت.

وتجري عمليات الإنقاذ في مناطق كثيرة من البلاد التي تعرضت للانهيارات الأرضية والفيضانات واسعة النطاق.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الأمطار الغزيرة غمرت 14 نهرا على الأقل في شمال شرق البلاد وفي إقليمي كانتو وكوشين.

وأوردت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن ضفة نهر تشيكوما انهارت متسببة في فيضان شديد في المناطق السكنية في مدينتي ناجانو وتشيكوما، حيث تتوقع السلطات أن تشهد بعض المناطق السكنية فيضانات يصل عمقها 5 امتار.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشهيدي سوجا في مؤتمر صحفي إن تحذيرًا طارئًا من الأمطار صدر في 13 محافظة يوم السبت، بما في ذلك طوكيو وشيزوكا.

وقال سوجا اليوم الاحد إن الاعصار التاسع عشر لهذا العام "تسبب في كارثة بمناطق واسعة للغاية".

وأضاف سوجا أن حوالي 376 ألف أسرة لا تزال بدون كهرباء و 14 ألف أسرة بدون إمدادات المياه.

وقال إن الحكومة "تبذل قصارى جهدها" للقيام بعمليات البحث والإنقاذ وجهود التعافي".

وذكرت كيودو أن إعصارًا وصل مدينة إيتشيهارا في شرق طوكيو في وقت مبكر من صباح السبت، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين وتدمير 12 منزلاً.

وخلال الليلة الماضية، صدرت الأوامر لأكثر من 4ر4 مليون شخص بإخلاء منازلهم في شرقي وشمال شرقي اليابان، بما في ذلك 910 آلاف شخص في مدينة كاواساكي، حيث تسببت العاصفة في حدوث رياح قوية وهطول أمطار غزيرة أغرقت مناطق سكنية.

وفي طوكيو قضى حوالي 80 ألف شخص الليل في ملاجئ الطوارئ وسط مخاوف من حدوث فيضان شديد.

وتم إلغاء حوالي 800 رحلة طيران اليوم الأحد بعد إلغاء 1600 رحلة طيران أخرى يوم أمس، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

وحتى الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي(0200 بتوقيت جرينتش)، كان هاجيبيس فوق المحيط الهادي، قبالة ساحل شمال شرقي اليابان، وتوجه صوب الشمال الشرقي بسرعة 60 كم في الساعة مع رياح مستدامة تبلغ سرعتها القصوى 108 كم / ساعة وعواصف بلغت سرعتها 142 كم / ساعة.

وقال مسؤولون إن منظمي كأس العالم للرجبي ألغوا مباراة بين ناميبيا وكندا في مدينة كاميشي شمالي البلاد، والتي كان من المقرر إجراؤها اليوم الأحد بسبب هاجيبيس.

يشار إلى المبارة في استاد كاميشي هي الثالثة التي يتم إلغاؤها بسبب العاصفة.