الجيش الوطني الليبي ينفذ غارات تستهدف مواقع تسيطر عليها قوات الوفاق جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن طائراته نفذت غارات استهدفت مواقع تسيطر عليها قوات "حكومة الوفاق" الليبية.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الوطني الليبي - في بيان بثته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد بأن الضربات الجوية استهدفت مناطق عدة وتمركزات لقوات "حكومة الوفاق " في محيط مدينة "العزيزية " جنوب غرب العاصمة (طرابلس).

وكان الجيش الوطني قد أعلن - في وقت سابق- ، إسقاط طائرة "مسيرة " بدون طيار ، كانت تستخدم في الاستطلاع والتصوير في منطقة "ورشفانة " جنوب (طرابلس) ، وأكد تقدم قواته في منطقة "الهيرة " ضواحي "غريان".