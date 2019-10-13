 الجيش الوطني الليبي ينفذ غارات تستهدف مواقع تسيطر عليها قوات الوفاق جنوب طرابلس - بوابة الشروق
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الجيش الوطني الليبي ينفذ غارات تستهدف مواقع تسيطر عليها قوات الوفاق جنوب طرابلس

خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي
خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي
أ ش أ
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 3:22 م | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 3:22 م

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن طائراته نفذت غارات استهدفت مواقع تسيطر عليها قوات "حكومة الوفاق" الليبية.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الوطني الليبي - في بيان بثته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد بأن الضربات الجوية استهدفت مناطق عدة وتمركزات لقوات "حكومة الوفاق " في محيط مدينة "العزيزية " جنوب غرب العاصمة (طرابلس).

وكان الجيش الوطني قد أعلن - في وقت سابق- ، إسقاط طائرة "مسيرة " بدون طيار ، كانت تستخدم في الاستطلاع والتصوير في منطقة "ورشفانة " جنوب (طرابلس) ، وأكد تقدم قواته في منطقة "الهيرة " ضواحي "غريان".

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