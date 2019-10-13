الرئيس الألماني يدعو إلى التبرع للمنظمة الألمانية لمكافحة الجوع في العالم

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى التبرع للمنظمة الألمانية لمكافحة الجوع على مستوى العالم وذلك بمناسبة فعاليات أسبوع المنظمة.

وجاء في نص خطاب، يعتزم شتاينماير إلقاءه في التلفزيون، وتم توزيعه في وقت مسبق، القول إن التداعيات المدمرة الناجمة عن الجفاف والفيضانات والأعاصير تكررت على نحو متزايد في بعض الدول.

وأضاف أن "الباحثين في مجال المناخ يقولون لنا: هذه الظواهر المناخية الشديدة هي نتاج للتغير المناخي، ونحن جميعا نعرف أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يؤثر بأشد الصور على الدول التي تملك أدنى مقومات التعامل مع هذا التغير".

وتحدث شتاينماير عن الدمار الذي سببه إعصار "إيداي" في جنوب شرق افريقيا، وقد أثر هذا الإعصار المداري في آذار/مارس الماضي على ثلاثة ملايين شخص يعيشون في موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي، كما أدى الإعصار إلى مقتل أكثر من 600 شخص.

وقال وزير الخارجية الألماني الأسبق إن :" مئات الآلاف من الناس وبينهم العديد من الأطفال، يعانون الجوع حتى اليوم، كما أن العديد من الناس فقدوا كل شيء تقريبا".

يذكر أن المنظمة الألمانية (فيلت هونجر هيلفه)، وهي منظمة تنموية وإغاثية، تدعم الأشخاص الذين يعانون بسبب الظواهر المناخية الشديدة في امتلاك أدوات يواجهون بها هذه الظواهر، وقال شتاينماير إن " البذور المُحَسَنة تساعد على سبيل المثال على زراعة فاكهة وخضروات حتى في ظل طول أمد فترات الجفاف".