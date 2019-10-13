رئيس وزراء كوريا الجنوبية يحضر حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد

قالت مصادر كورية جنوبية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء، "لي ناك-يون"، سيحضر حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد، ناروهيتو، المقرر إجراؤه في 22 أكتوبر، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وذكر المكتب الرئاسي ومسؤولون حكوميون أن مكتب رئيس الوزراء يعتزم الإعلان عن خطة رئيس الوزراء لزيارة اليابان بعد ظهر اليوم.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الكوري الجنوبي اليابان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

ومن المحتمل أن يجتمع رئيس وزراء كوريا الجنوبية، مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أثناء زيارته إلى اليابان.

وإذا حدث ذلك، ستكون هذه هى المرة الأولى التي تعقد فيها سول وطوكيو محادثات رفيعة المستوى، منذ إصدار المحكمة العليا في كوريا الجنوبية قرار التعويضات بشأن قضايا العمل القسري في العام الماضي.

ويتوقع مراقبون أن يسلم رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، رسالة من الرئيس الكوري الجنوبي، "مون جاي-إن"، بشأن العلاقات بين البلدين إلى "آبي"، في حال عقد اجتماع بينهما.

وتتوجه الأنظار إلى ما إذا كان الاجتماع المعني سيشمل مناقشات حول حكم المحكمة العليا بشأن قضايا العمل القسري وقيود التصدير اليابانية وإنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية "جي.اس.أو.إم.آي.إيه".