السيسي: الجيش لم يطلب تبرعات من المصريين بسبب حربه الحالية في سيناء

شبه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرب الجيش المصري في سيناء حاليًا ضد الإرهاب بحرب الاستنزاف.

وقال «السيسي»، خلال مشاركته في الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، صباح الأحد، إنه بعد حرب 1967 قام المصريين والفنانين بالتبرع لإعادة بناء الجيش المصري، وقالت الدولة وقتها إنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة من أجل تحقيق النصر.

وأضاف: «بقالنا 6 سنين في حرب مع الإرهاب في سيناء، وده استنزاف لقدراتنا، فهناك من يستشهد ويصاب من أبناء مصر، لا الجيش طلب تبرعات من المصريين لبناء قوته، ولم تقل الدولة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، بل بالعكس فقد تحرك الجيش والدولة لإعادة البناء وتحقيق التنمية».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأحد، الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمركز المنارة، تحت عنوان «أكتوبر..إرادة وتحدي».