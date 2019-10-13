 وكالة الأنباء السورية: عدوان جوي تركي على قرية تل بيدر بريف رأس العين - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء السورية: عدوان جوي تركي على قرية تل بيدر بريف رأس العين

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 12:07 ص | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 12:07 ص

أفادت وكالة الأنباء السورية، بوقوع عدوان تركي جوي على قرية تل بيدر بريف رأس العين، بمحافظة الحسكة شمال سوريا.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، بناءً على طلب من مصر.

ومن جانبها، أدانت معظم الدول الأوروبية العدوان التركي على الأراضي السورية، محذرة من أن يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

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