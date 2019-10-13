ميركل تطالب أردوغان بوقف العملية العسكرية في شمال شرق سوريا

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طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوقف العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.
وأعلنت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الأحد أن ميركل طالبت الرئيس التركي في اتصال هاتفي " بالوقف الفوري للعملية العسكرية".