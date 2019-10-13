 رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يحضر حفل تنصيب الإمبراطور الياباني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يحضر حفل تنصيب الإمبراطور الياباني

أ ش أ
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 10:27 ص | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 10:27 ص

أعلنت مصادر كورية جنوبية اليوم الأحد أن رئيس الوزراء لي ناك-يون سيحضر حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو المقرر إجراؤه يوم 22 أكتوبر الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المصادر قولها إنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء "لي" اليابان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، حيث يجتمع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أثناء الزيارة وستكون هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها سول وطوكيو محادثات رفيعة المستوى منذ إصدار المحكمة العليا في كوريا الجنوبية قرار التعويضات بشأن قضايا العمل القسري في العام الماضي.

ويتوقع مراقبون أن يسلم رئيس الوزراء "لي" رسالة من الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بشأن العلاقات بين البلدين إلى آبي.

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