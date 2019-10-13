مناوشات في شتوتجارت بعد مسيرة معارضة للهجوم التركي على شمالي سوريا

وقعت مناوشات اليوم السبت في وسط مدينة شتوتجارت الألمانية عقب مظاهرة مناهضة للهجوم التركي على شمالي سورية بين الشرطة وعدد من المتظاهرين.

وقالت الشرطة الألمانية إن حوالي ألف شخص احتشدوا بعد ظهر اليوم في مسيرة عبر المدينة، ثم واصل المشاركون فيها سيرهم خارج الخط المقرر وعندئذ ألقيت من جانب المسيرة أشياء خطرة مثل الألعاب النارية على قوات الشرطة.

وأضافت الشرطة أنه بعد هذه الفعاليات تلثمت عدة مجموعات جزئيا وسارت عبر وسط المدينة بهذه الصورة، ورشقت مجددا الشرطة بالألعاب النارية، الأمر الذي أدى إلى استخدامها رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين.

وألقت الشرطة القبض على بعضهم لكنها أطلقت سراحهم بعد تقييد بياناتهم الشخصية.

هدأ الوضع فوي المساء وقالت الشرطة إن بعض أفرادها أصيبوا بجروح طفيفة، إلا أنها لم تحدد أعدادهم.