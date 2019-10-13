أحمد حمدي: طموحنا التتويج مع الأوليمبي بكأس إفريقيا

أكد أحمد حمدي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الإوليمبي أن جميع لاعبي الفراعنة هدفهم الأساسي الفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال حمدي، في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد :"هدفنا جميعا هو الفوز بالبطولة الأفريقية التي ستقام على أرضنا ووسط جماهيرنا، فرحتنا لن تكتمل بالوصول للأولمبياد حال حصولنا على المركز الثاني أو الثالث للبطولة".

وأضاف أن المنتخب الأوليمبي المصري استفاد بشكل كبير من مباراة جنوب أفريقيا الودية ونسعى أيضا لعلاج بعض السلبيات في الفترة المقبلة".