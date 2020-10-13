تسجيل 56 إصابة جديدة بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 56 إصابة بفيروس كورونا اليوم الاثنين في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه إنه تم "تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 15 في حمص و12 في ريف دمشق و11 في حلب ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 4774".

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل "شفاء 35 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1331 ".

كما أشارت الوزارة إلى "وفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 228 حالة".

أما في مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سورية، فقد تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس في مدينة إدلب.

وقال شبكة الإنذار المبكر في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إنه تم "تسجيل 90 إصابة جديدة منها 48 حالة في مدينة ادلب ليرتفع عدد الإصابات إلى 1820 حالة".

وكانت الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة السورية أعلنت أمس الأحد مدينة الباب مدينة منكوبة جراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.