مدرب الوداد: سنقاتل أمام الأهلي لانتزاع بطاقة التأهل لنهائي إفريقيا

لم يتردد للحظة الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، على التأكيد بأن لاعبي فريقه سيقاتلون أمام الأهلي، في مباراتهما الإفريقية المرتقبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسافرت بعثة الأهلي عصر اليوم الثلاثاء متجهة على متن طائرة خاصة إلى المغرب، ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي، بجانب محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي.

وقال مدرب الوداد المغربي، اليوم الثلاثاء في تصريحات صحفية :" سنقاتل أمام الأهلي، نمتلك من الخبرات الإفريقية التي تمكنا من انتزاع بطاقة التأهل لنهائي أبطال إفريقيا".

وأضاف:" قمت بمنح اللاعبين راحة من التدريبات بعد خسارتنا لقب الدوري المغربي في الجولة الأخيرة لصالح الرجاء، لاستعادة أنفاسهم قبل المواجهة القوية أمام الأهلي".

يذكر أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي كان قد أعلن ظهر اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق لمباراة الوداد، والتي شهدت تواجد محمود عبدالمنعم كهربا رغم معاناته من شد في العضلة الخلفية، بجانب كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ومحمد هاني وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومروان محسن وأليو بادجي.

ومن المقرر أن ينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.