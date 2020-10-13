بدراوي يطالب أعضاء الوفد الالتزام بقرار تأجيل انعقاد اجتماع الهيئة الوفدية

أصدر حزب الوفد بيانا على لسان السكرتير العام للحزب فؤاد بدراوى، قال فيه إنه على ضوء البيان الصادر من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد والذي جاء متفقا مع نصوص اللائحة الداخلية للحزب، ومسئوليته في إدارة شئون الحزب، يجب التزام جميع الأعضاء بمواد اللائحة وعدم الخروج على النظام حفاظًا على تماسك الحزب.

وأشار بدراوي إلى أن دعوة الهيئة الوفدية التي كان من المقرر عقدها يوم ١٦ أكتوبر الجاري تعذر دعوتها لضيق الوقت في إعداد كشوف الهيئة الوفدية ومن ثم أصدر رئيس الوفد قرار رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بتأجيل دعوة الهيئة الوفدية إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب بما يتفق مع مواد اللائحة.

وبحسب بيان الحزب فقد شدد بدراوي على أن أي دعوة لأي اجتماعات هي دعوة للفوضى ويتحمل مسئوليتها من يدعو لها ويشارك فيها.

وكان بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد أصدر القرار رقم 70 لسنة 2020، بتأجيل انعقاد الهيئة الوفدية إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار إلغاء أية قرارات سابقة مخالفة لذلك.

وقال رئيس الحزب فى قراراه إن ذلك جاء نظرًا لبداية المعركة الانتخابية لمجلس النواب، والتى يخوضها الوفد بمرشحين فى معظم الدوائر الانتخابية فإن واجب رئيس الحزب يقتضى توجيه نشاط الحزب بكافة مؤسساته إلى دعم ومساندة مرشحى الوفد فى المعركة والبعد عن أى نشاط يعوق تشكيلات الحزب ومؤسسات وأعضائه من أداء هذا الواجب.

وتابع:" السكرتير العام قد أخطرنى رسميًا بخطاب تضمن تعذر اعداد كشوف الهيئة الوفدية فى الفترة حتى 16/10/2020 وطلب تأجيل انعقادها فى الموعد السابق تحديده وهو يوم 16/10/2020، وبناء على ما سلف فقد قرر رئيس الحزب ارجاء دعوة الهيئة الوفدية لاجتماع يوم 16/10/2020 وأية قرارات أخرى مرتبطة به، إلى ما بعد انهاء المعركة الانتخابية والعودة إلى قواعد ومؤسسات الحزب لتقييم مرحلة مضت والتأسيس لمرحلة جديدة وذلك أعمالاً لنصوص اللائحة فى هذا الشأن.