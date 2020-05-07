أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 2.2 مليون، والتي تعد أعلى زيادة في خلال أسبوع منذ بداية الوباء.

وذكرت المنظمة العالمية -في بيان أوردته اليوم الثلاثاء قناة (روسيا اليوم)- أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ارتفع بحوالي 39 ألفا، وهو ما يتوافق تقريبا مع مؤشر الأسبوع السابق.

وأضافت المنظمة، أن عدد الحالات المؤكدة رسميا للإصابات بفيروس كورونا، بلغ مع حلول 11 أكتوبر 37109851 إصابة، وعدد الوفيات 1070355.

وأشارت المنظمة إلي إصابة أكثر من 804 آلاف شخص، وتجاوز العدد الإجمالي للمصابين 17.79 مليون بكوفيد-19 في الأمريكتين في الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر، وسجل أكثر من 20 ألف حالة وفاة في 7 أيام، وحتى 11 أكتوبر بلغ إجمالي عدد الوفيات أكثر من 588 ألف حالة، فيما أصيب في منطقة جنوب شرق آسيا، أكثر من 575 ألف شخص خلال الأسبوع، وتجاوز العدد الإجمالي 7.9 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 126 ألف حالة، بزيادة 7.75 ألف عن الأسبوع السابق.

وسجلت أوروبا أكبر زيادة في الإصابات، مقارنة بالأيام السبعة السابقة (34%). وارتفع عدد المصابين بأكثر من 694 ألف شخص إلى ما يقرب من 6.92 مليون، وتوفي بسبب الفيروس أكثر من 6.1 ألف شخص في أسبوع، وتجاوز إجمالي عدد الوفيات 246 ألف حالة.

وارتفع عدد المصابين في الهند، في 7 أيام بأكثر من 504 آلاف، وفي الولايات المتحدة بأكثر من 327 ألف إصابة، وفي البرازيل بأكثر من 175 ألفا.