ارتفاع قتلى المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا لأذربيجان إلى 119

المرصد السوري: الحكومة التركية تستعد لنقل أكثر من 400 مقاتل من فصائل السلطان مراد والحمزات إلى أذربيجان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مزيداً من جثث مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة الذين قتلوا في معارك ناغورني قره باغ، وصلت الأراضي السورية برفقة دفعة من المقاتلين الذين عادوا من أذربيجان، مشيرًا إلى ارتفاع حصيلة القتلى من تلك الفصائل منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية إلى ما لا يقل عن 119 قتيلًا، بينهم 78 قتيلًا جرى جلب جثثهم إلى سورية.

وأضافت مصادر للمرصد السوري، بأن السعي التركي لتجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى أذربيجان متواصل على قدم وساق، حيث تسعى المخابرات التركية إلى اللعب على الشق المادي واستغلال ولاء مجمل الفصائل لتركيا، إلا أن محاولاتها تلقى صعوبة بالغة في استقطاب المقاتلين وإرسالهم إلى أذربيجان، على عكس ما كان عليه الأمر في ليبيا، إذ أن الكثير يرفض الذهاب إلى أذربيجان من مبادئ كثيرة لعل العامل الطائف” أبرزها.

وأشار المرصد السوري قبل أيام، إلى أن أكثر من 400 مقاتل من فصائل «السلطان مراد والحمزات» وفصائل أخرى، تتحضر ليتم نقلها من قبل الحكومة التركية إلى أذربيجان خلال الساعات والأيام القليلة القادمة، وبلغ تعداد المقاتلين السوريين الذين جرى نقلهم إلى هناك حتى اللحظة، ما لا يقل عن 1450 بعد نقل دفعة مكونة من 250 مقاتلًا خلال الأسبوع الفائت.

وأشار المرصد السوري قبل أيام قليلة، إلى مواصلة المخابرات التركية عمليات نقل وتدريب أعداد كبيرة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا للقتال في أذربيجان، حيث ارتفع تعداد العناصر الواصلين إلى هناك لنحو 1200 مقاتل غالبيتهم من المكون التركماني السوري.

مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفادت، بأن الحكومة التركية أقحمت مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها بشكل كبير في معارك تلال ناغورني قره باغ المتصارع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، بعد أن قالت لهم بأن دورهم سيقتصر على حماية حقول النفط والحدود في أذربيجان.