 ماليزيا تغلق جميع المؤسسات التعليمية في 4 ولايات بسبب كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماليزيا تغلق جميع المؤسسات التعليمية في 4 ولايات بسبب كورونا

كوالالمبور - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:30 ص

أعلنت وزارة التربية الماليزية، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في أربع ولايات بما فيها (صباح) شرق ماليزيا بدءا من اليوم الثلاثاء، نظرا لإعادة تنفيذ أمر تقييد الحركة المشروط، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، اليوم- بأن القرار نفسه سينطبق على كل من سيلانجور وكوالالمبور وبوتراجايا اعتبارا من غد الأربعاء، مضيفا أنه سيتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية المسجلة تحت الوزارة بما في ذلك رياض الأطفال والمدارس الحكومية والمدارس الخاصة والكليات المهنية ومعاهد إعداد المعلمين.

ووفقا لوزراة التربية الماليزية، سيتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية المسجلة التابعة للوزارة في ولايات سيلانجور وكوالالمبور وبوتراجايا حتى 27 أكتوبر وفي ولاية صباح حتى 26 أكتوبر.


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