 ألمانيا: إصابة رئيس الاستخبارات الداخلية بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 2:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

ألمانيا: إصابة رئيس الاستخبارات الداخلية بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 2:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 2:20 م

تأكدت إصابة رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة اليوم الثلاثاء.

 

وأضافت متحدثة باسم الهيئة اليوم إنه تم إجراء الاختبار لتوماس هالدنفانج أمس الاثنين وظهرت نتيجته أمس أيضا.

 

وكانت صحيفتا "تاجس شبيجل" و"بيلد" الألمانيتان نشرتا أنباء عن إصابة هالدنفانج بالفيروس.

 

وأضافت الهيئة أن هالدنفانج سيواصل العمل من المنزل، وقالت المتحدثة: "قدرة الهيئة على العمل مضمونة بالكامل، حيث أن الهيئة مستعدة لحوادث من هذه النوعية"، موضحة أنه تم تشكيل فريق الأزمات بالفعل مع بداية الوباء.

 

يشار إلى أن هالدنفانج 60 عامًا يدير جهاز الاستخبارات الألمانية الداخلية منذ حوالي عامين.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك