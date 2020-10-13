أنجولا تطالب دول مجموعة الـ20 بتمديد مبادرة تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة

قالت فيرا ديفيز دي سوسا وزيرة مالية أنجولا، إنه على الدول الصناعية الأعضاء في مجموعة العشرين تمديد مبادرة تخفيف أعباء الديون على الدول الفقيرة، حتى تستطيع بلادها تنويع وتحفيز اقتصادها المثقل بالديون.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دي سوسا قولها خلال حلقة نقاشية لصندوق النقد الدولي إنه "من المهم بالنسبة لنا تمديد المبادرة".



وكانت مجموعة العشرين، أطلقت مبادرة لتأجيل تحصيل أقساط ديون الدول الفقيرة والنامية حتى نهاية العام الحالي، بهدف مساعدة هذه الدول في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.



من ناحيتها قالت دي سوسا إن إحدى أولويات حكومة بلادها على المدى القريب هو التأكد من أن ديون ثان أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا ستكون في الحدود المقبولة من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وتنويع مصادر الاقتصاد.



وقالت دي سوسا، إن أنجولا تحتاج إلى نمو اقتصادها بمعدل 3% سنويا، وهو نفس معدل نمو السكان.