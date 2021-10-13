 بوتين: روسيا رفعت إمدادات الغاز إلى أوروبا 15% ولا تستخدمه كسلاح ضغط - بوابة الشروق
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بوتين: روسيا رفعت إمدادات الغاز إلى أوروبا 15% ولا تستخدمه كسلاح ضغط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 4:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 4:29 م

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده رفعت إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بنسبة 15% في المجمل ومستعدة لزيادتها بالكمية التي يطلبها الشركاء، نافيا استخدام بلاده للغاز كسلاح للضغط السياسي.

وأضاف الرئيس الروسي في كلمة أمام منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" اليوم الأربعاء: "نزيد إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وإجمالا زادت هذه الإمدادات بنسبة 15%".

وأوضح الرئيس الروسي، أن بلاده رفعت الإمدادات بنسبة 10% عبر خطوط أنابيب الغاز وبنسبة 13% للغاز الطبيعي المسال، مؤكدا أن روسيا كانت دائما تنفذ التزاماتها التعاقدية بتوريد الغاز إلى أوروبا.

وشدد الرئيس بوتين، على أن بلاده لا تستخدم الغاز كسلاح للضغط السياسي إطلاقا، مضيفا: "حتى خلال أصعب فترات الحرب الباردة، قامت روسيا بانتظام وباستمرار بالوفاء الكامل بالتزاماتها التعاقدية وزودت أوروبا بالغاز الطبيعي".

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