قتلى وجرحى في هجوم مسلح بمدينة نرويجية

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لقي عدد من الأشخاص حتفهم، وأصيب آخرون، في هجوم عنيف بالأسلحة في مدينة كونجسبرج النرويجية اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته الشرطة.