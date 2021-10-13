 قتلى وجرحى في هجوم مسلح بمدينة نرويجية - بوابة الشروق
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قتلى وجرحى في هجوم مسلح بمدينة نرويجية

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 9:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 9:30 م

لقي عدد من الأشخاص حتفهم، وأصيب آخرون، في هجوم عنيف بالأسلحة في مدينة كونجسبرج النرويجية اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته الشرطة.

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