أستراليا تعتزم بناء مركبة فضائية على القمر لمساعدة ناسا في العثور على الأكسجين

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أعلنت أستراليا عزمها بناء مركبة فضائية بوزن 20 كيلوجرامًا شبه مستقلة لتقلها وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إلى القمر عام 2026 بحثًا عن الأكسجين.

ونقلت صحيفة "سيفن نيوز" الأسترالية - عن بيان أصدرته الحكومة - أن المركبة ستجمع التربة القمرية بينما ستستخدم ناسا معدات منفصلة لاستخراج الأكسجين من تلك التربة.

وتابعت أنه سيتم استخدام الأكسجين المستخرج من سطح القمر في النهاية للحفاظ على الوجود البشري على القمر ودعم البعثات المستقبلية إلى المريخ.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون إن الاتفاق "سيعمل على تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وأستراليا في المجالات المتعلقة باستكشاف الفضاء".