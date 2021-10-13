رئيس النواب اللبناني يدعو لجلسة عامة الثلاثاء لمناقشة تعديل قانون الانتخابات

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لعقد جلسة عامة للمجلس الثلاثاء المقبل بقصر الأونيسكو الساعة 11 صباحًا، وذلك في مستهل دور الانعقاد الذي يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام.

وقال بري، في بيان اليوم الأربعاء، إن الجلسة الإجرائية تتضمن انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين للمجلس، وذلك عملًا بأحكام الفقرة الثانية من المادة (44) من الدستور والمادة (3) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وعقب الجلسة الإجرائية، تنعقد جلسة تشريعية لدراسة مشروع تعديل قانون الانتخابات النيابية واقتراح الكوتا النسائية.

وكانت أكثرية أعضاء اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني قد أوصت في 7 أكتوبر الماضي بتقديم موعد الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل لتكون في 27 مارس القادم بدلًا من مايو مع إبقاء القانون دون تعديل باستثناء المهل الزمنية للانتخابات.