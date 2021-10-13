محافظة مطروح​: بحث فرص الاستثمار مع شركة صينية كبرى

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مع ممثلي إحدى الشركات الاستثمارية الصينية الكبرى، بحضور عدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، فرص الاستثمار المتنوعة بالمحافظة في المجالات المختلفة باعتبارها محافظة واعدة وجاذبة للاستثمار، مع ما تتمتع به ثروات طبيعية في المجالات المختلفة سواء السياحية والزراعية والصناعية، وفي مجال الطاقة وغيرها، مع الترحيب بأوجه التعاون الجادة لتنمية المحافظة.

وجرى مناقشة عدد من فرص الاستثمار المتاحة وفقاً للمجالات الاستثمارية للشركة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، واستغلال مياه محطات معالجة الصرف وغيرها من المقترحات، ومقترح إعداد دراسات الجدوى الخاصة بشأنها؛ للتنسيق مع الجهات المعنية وفق الضوابط والشروط القانونية اللازمة.