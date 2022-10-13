تموين دمياط ضبط لحوم منتهية الصلاحية بكفر البطيخ

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، من ضبط لحوم منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، في أحد المحلات والمطاعم بكفر البطيخ، وتم التحفظ على المضبوطات بتلاجة الطب البيطري، تحت تصرف النيابة العامه على ذمة المحاضر أرقام ٧٩٨٠ و٧٩٨١ جنح مركز كفر البطيخ.

وأوضح المهندس علي الغزاوي، مدير مديرية التموين بدمياط، أنه تم ضبط مخبز طباقي بدون ترخيص، والتحفظ على جوال دقيق ٥٠ كيلو جرام، محظور تداولها خارج منظومة الدعم على ذمة المحضر رقم ٧٩٧٩ جنح كفر البطيخ، وفي حملة فرعية أخرى ناحية قرية السنانية تحرر ٤٥ محضر، بيع بأزيد عن السعر الرسمي، ومخبز بدون ترخيص، و٣ محاضر عرض لحوم مكشوفة، والذبح خارج المجزر، و٥ محاضر إخفاء وعدم الإعلان عن مخزن تابع للمحل و٢٠ محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات عامة، و١٠ محاضر عدم حمل شهادة صحية.

وفي مجال الإشراف على موسم توريد الأرز إلى الشون والمضارب الحكومية المعتمدة، تم استلام كمية ٨٨٥٠ طن أرز حتى مساء أمس الأربعاء.