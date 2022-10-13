رئيس إنبي يجتمع بلجنة الكرة قبل انطلاق الدوري

اجتمع أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، مع لجنة الكرة بالنادي مساء اليوم الخميس، قبل انطلاق مباريات الدوري الممتاز يوم 18 أكتوبر الجارى للموسم الرياضى الجديد.

ووضع رئيس إنبى خلال الاجتماع كيفية تيسيير كافة الأمور الإدارية والفنية الخاصة بمنظومة الفريق الأول لكرة القدم بالكامل.

وحضر الاجتماع كلاً من شريف أبو الغيط عضو مجلس الإدارة وعبدربه إبراهيم أمين الصندوق وعبد الناصر محمد المدير الرياضى ومحمد إسماعيل مدير الكرة وإبراهيم محمد مدير التعاقدات وخالد متولى عضو اللجنة ومصطفى منصور عضو اللجنة وحسين أمين عضو اللجنة .