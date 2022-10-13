الأمين العام المساعد للجامعة العربية يجري مباحثات مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

استقبل السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وذلك في إطار زيارة تقوم بها الى مصر وعدد من الدول العربية.



وعقد الجانبان جلسة مشاورات تناولت مجمل التطورات على الساحتين العربية والدولية، وتداعيات الحرب في أوكرانيا على تفاقم الأزمات في المنطقة.



وأكد زكي، خلال المباحثات على الموقف العربي الثابت إزاء القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية الدور الذي يمكن للادارة الأمريكية القيام به في سبيل الضغط من أجل الدفع بجهود تحقيق السلام الشامل والتسوية المنشودة.



كما تناول الجانبان مجمل التطورات المتعلقة بالأزمة السورية وما تشهده التسوية السياسية من حالة جمود، وكذا الوضع الليبي بمختلف تعقيداته، اضافة الى ما تشهده الساحة العربية من تدخلات من قوى اقليمية تسعى إلى إحكام نفوذها في ظل الانشغال الدولي بالتداعيات المترتبة على الحرب في أوكرانيا.



من جهتها، أشارت ليف إلى جهود الوساطة التي قامت بها الإدارة الأمريكية في سبيل التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قائلة إن هذا الاتفاق سيشكل انطلاقة أمل جديدة بالنسبة للبنان وسيعود بالمنفعة على الشعب اللبناني كما أنه سيسهم في حفظ الاستقرار في المنطقة.



ورحب الأمين العام المساعد بمقترحات الخارجية الأمريكية بشأن تفعيل الحوار والتشاور مع الجامعة العربية، معربا عن تقديره لما أبدته ليف من حرص على التعرف على وجهة نظر الجامعة العربية إزاء القضايا والأزمات العربية التي تشكل أولوية بالنسبة للجامعة العربية.