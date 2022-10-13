 أوكرانيا: تلقينا قرضا طارئا جديدا بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا: تلقينا قرضا طارئا جديدا بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

كييف - د ب أ
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 1:28 م | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 1:28 م

ذكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، عبر تطبيق تليجرام اليوم الخميس، أن بلاده تلقت قرضا طارئا آخر من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأضاف أن كييف سوف تستخدم الأموال لتعزيز الجيش ودفع المعاشات ودعم البرامج الاجتماعية وتكاليف التدابير الاقتصادية.

كما أشار إلى أن الاستعدادات لحزمة إنقاذ أخرى العام المقبل جارية، بعدما تحدثت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مؤخرا عن مزيد من المساعدات.

وقالت أمس الأربعاء "نفكر حاليا في أن متطلبات التمويل سوف تكون حوالي بين 3 إلى 4 مليارات دولار في الشهر في 2023"، بحسب منشور لصندوق النقد الدولي.


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