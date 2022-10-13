يوري مرقدي يعلن اعتزاله الفن

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أعلن الفنان اللبناني يوري مرقدي، عن اعتزاله الفن نهائيا، مؤكدا على خروجه من عالم الفن.
ونشر يوري مرقدي، عبر استوري على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، قائلا: «عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل بالكلية، أفضل الفن في العتمة».
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A post shared by Yuri Mrakadi (@yurimrakadiofficial)
A post shared by Yuri Mrakadi (@yurimrakadiofficial)