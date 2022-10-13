يوري مرقدي يعلن اعتزاله الفن

أعلن الفنان اللبناني يوري مرقدي، عن اعتزاله الفن نهائيا، مؤكدا على خروجه من عالم الفن.

ونشر يوري مرقدي، عبر استوري على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، قائلا: «عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل بالكلية، أفضل الفن في العتمة».