 يوري مرقدي يعلن اعتزاله الفن - بوابة الشروق
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يوري مرقدي يعلن اعتزاله الفن

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 4:47 م | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 4:47 م

أعلن الفنان اللبناني يوري مرقدي، عن اعتزاله الفن نهائيا، مؤكدا على خروجه من عالم الفن.

ونشر يوري مرقدي، عبر استوري على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، قائلا: «عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل بالكلية، أفضل الفن في العتمة».

 


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