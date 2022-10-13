مواجهات محتدمة بالضفة الغربية ونابلس بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي

احتدمت المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، من شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها، خلال الساعات القليلة الأخيرة، مع توقعات بتفجر الوضع خلال الساعات القادمة مع اعتزام المُستوطنين اقتحام منطقة "قبر يوسف" في مُحافظة "نابلس".

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة "قصرة" جنوب نابلس، عقب هجوم للمستوطنين.

وتم نقلهم الشابين إلى مُستشفى، بعد الهجوم الذي نفذه المستوطنون وأحرقوا خلاله مزرعة دواجن وسيارة وأعمدة كهرباء.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص لحماية المستوطنين، فيما أصيب عدد كبير بالاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع.

وفي منطقة اللبن الشرقية، على الطريق بين رام والله ونابلس، هاجم مستوطنون السيارات الفلسطينية على الطريق الواصل بين المنطقتين المذكورتين، وأدى ذلك لتضرر بعضها.

وأغلق مستوطنون شارع "حوارة" الرئيسي في جنوب نابلس، وهاجموا السيارات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السائقين وسكان المنطقة. واعتدى جنود الاحتلال والمستوطنون على مواطن فلسطيني وقام جنود الاحتلال باعتقال نجله.

وهاجم مستوطنون متجرًا، بالبلدة واعتدوا على صاحبه بالضرب ورشوه بغاز الفلفل، فيما أغلقت قوات الاحتلال المحال التجارية في البلدة، وسط اندلاع مواجهات خلال تصدي المواطنين لعربدة المستوطنين في الشارع الرئيسي للبلدة.

وفي منطقة وسط الضفة الغربية، أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة، خلال مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، الملاصقة لرام الله والتي يوجد بها مستوطنة "بسجوت".

وقالت مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي في رام الله إن شابا وصل بإصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الكتف واستقر في الصدر.

وفي رام الله، أصيب شاب آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند مدخل قرية النبي صالح، فيما أصيب عدد آخر بحالات اختناق، إثر مواجهات في قرية "نعلين" الغربية.

وأصيب مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، واعتقل مواطنان آخران، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة بمخيم "شعفاط" وبلدة "عناتا"، في ظل الحصار المفروض عليهما منذ خمسة أيام.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت قرب حاجز "قلنديا" شمال القدس المحتلة، وأغلق الاحتلال الحاجز الرئيسي في الاتجاهين ومنع المشاة والسيارات من المرور.

وفي الخليل جنوبا، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلا (14 عاما) بالرصاص الحي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلته.

وقال شهود عيان إن الطفل تم اعتقاله بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار ورغم عدم وجود مواجهات.