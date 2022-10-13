الإسماعيلي يعلن تمديد عقد عبدالرحمن مجدي لـ 5 سنوات قادمة

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، مساء الأربعاء، تمديد عقد عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق، لمدة 5 سنوات قادمة.

وقال النادي الإسماعيلي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: "استقبل يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، فى منزله مساء الأربعاء، عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفى حضور وكيل أعماله نادر شوقي لبحث ملف تجديد عقده."

وأضاف البيان: "وتم خلال الجلسة الاتفاق على تمديد وتعديل عقد اللاعب لمدة خمسة مواسم مقبلة، بحيث يندرج ضمن الفئة الأولى مع رفع قيمة عقده بإعتباره لاعب دولي وأحد الركائز الأساسية للدراويش في الفترة الأخيرة."

وأتم البيان: "يأتي هذا ضمن الاستراتيجية التي ينتهجها مسئولي الإسماعيلي، فى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق من المميزين بجانب الصفقات، التي تم إبرام التعاقد معها مؤخرًا والقادرة على إعادة الهيبة للنادي بإعتباره أحد أكبر الأندية على صعيد القارة السمراء."