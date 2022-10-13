برلماني: العلاقات المصرية الإماراتية عميقة وتمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة

أكد أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن العلاقات "المصرية- الإماراتية" عميقة الجذور وتمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، موضحا أنها قائمة على الوعي والفهم المشترك، وتحظى البلدان بمكانة دولية خاصة لما تتميز به سياستهما من توجهات معتدلة لدعم واستقرار المنطقة.



وأضاف أن القاهرة تستضيف احتفالية تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد" يوم 26 أكتوبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام، يؤكد حرص الدولة المصرية على تعميق العلاقات مع الإمارات، وإبراز التميز والخصوصية التي تجمع البلدين.



وأضاف صبور، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم وهو حريص على تعزيز العلاقة بين مصر والإمارات وصولا للشراكة الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن العلاقات المصرية - الإماراتية شهدت في الآونة الأخيرة تطورات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وزيادة التبادل التجاري في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر.



وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تعود إلى ما قبل عام 1971، الذي شهد التئاما شمل الإمارات السبع في دولة واحدة، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشائها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات، واستندت العلاقات بين البلدين إلى أسس الشراكة الاستراتيجية منذ ذلك التاريخ حتى أصبح هناك تنسيقا كاملا في كل القضايا الإقليمية.



وأردف: "كما أن الجوانب الاقتصادية شكلت أحد الأعمدة القوية للعلاقات المصرية الإماراتية، وقد ساهمت الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية حتى أصبحت نموذجًا في العلاقات العربية والإقليمية وليصبح أيضًا السوق الإماراتي الوجهة الأولى للصادرات المصرية باستقباله سنويًا 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم، في حين أن الإمارات تساهم في السوق المصرية بمشروعات تزيد استثماراتها على 15 مليار دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة استثمارية بـ20 مليار دولار، حسبما ذكر في تقارير الجهازين المركزي للإحصاء والمركزي للمحاسبات".



ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر تعد سادس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات، حيث يبلغ عدد الشركات الإماراتية في مصر نحو 1165 شركة، تعمل في مختلف المجالات الاقتصادية.