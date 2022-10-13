محاكمة قاتل «والد الشهيد» بالدقهلية 29 أكتوبر

قرر المستشار سعيد جمال البكري، رئيس محكمة استئناف المنصورة، تحديد جلسة يوم 29 أكتوبر 2022 أمام الدائرة الرابعة جنايات المنصورة لمحاكمة المتهم بقتل «والد الشهيد» في قرية الخمسة بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، بعد أن استضافه القتيل وأنفق عليه ووفر سبل المعيشة له عقب طرد والديه له؛ إلا أن المتهم استغل نوم المجني عليه في الأرض الزراعية، وضربه عدة مرات بجزع شجرة على رأسه حتى فاضت روحه؛ من أجل سرقة منقولاته (تليفون محمول ومال) من أجل شراء المواد المخدرة.

وتعقد جلسة المحاكمة يوم 29 أكتوبر برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد محمد عبد العزيز خلف، والمستشار هشام علي جمال ادلين غيث، وذلك في القضية رقم 4593 لسنة 2022 جنايات تمي الأمديد، والمقيدة برقم 1640 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

وأحال المحامي العام لمحكمة جنوب المنصورة الكلية المتهم ثروت عبد الرحمن منصور، إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنه في 1/7/2022 قتل المجني عليه عبد الملك أحمد بكر محمد «والد الشهيد محمد عبد الملك»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية وعقد العزم على قتله وما إن بات في مرمى هلاكه، استل أداة - جزع شجرة - وسددها برأسه غير مرة قاصدا إزهاق روحه محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتوصلت تحريات المباحث استضافة المجلي عليه، المتهم بالأرض خاصته والإنفاق عليه وتوفير سبل المعيشة له عقب أن طرده والديه من مسكنهما لسوء سلوكه، وأخذ يغدق عليه المال وضمه في كنفه، إلا أن المتهم لم يلتفت إلى ما قام به المجني عليه، فبيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه للاستيلاء على المبالغ النقدية عقب أن رصدها بعينه، فقبع له يرصد محل الواقعة وينتشي الجواهر المخدرة ليقدم على ما اعتزم عليه، وما أن غط المجني عليه في سباته وانصرف عنهما مرافقيهما فاستل أداة- جزع الشجرة كبيرة الحجم- وسدده في رأسها غير مرة محدثا إصابته التي أودت بحياته، واستولى على المبلغ المالي والهاتف الجوال خاصته.

وتمكنت مباحث تمي الأمديد من ضبط المتهم وجزء من المبلغ المستولى عليه والهاتف الجوال، وبمواجهته في التحقيقات، اقر بارتكاب الواقعة وأعزى قصده التصميم المسبق على إزهاق روح المجني عليه وسرقته، وتعاطي الجواهر المخدرة.

يذكر أن نجل المجني عليه استشهد في شمال سيناء بمنطقة رفح خلال عام 2021.